Zwaargewonde man bij het Philips Stadion nog steeds grote onbekende, wie herkent zijn sleutelbos?

EINDHOVEN -

De politie probeert nog steeds te achterhalen wie de man is, die dinsdagmiddag zwaargewond raakte op de Vonderweg in Eindhoven. Er is nog geen foto van het slachtoffer zelf verspreid, maar wel afbeeldingen van zijn handschoen en zijn schoen. Donderdag is ook een foto van zijn sleutelbos door de politie online gezet.