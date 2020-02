Yvonne Coldeweijer gaat op First Date tijdens speciale valentijnsuitzending voor BN'ers

Op Valentijnsdag kunnen liefhebbers van het populaire tv-programma First Dates kijken naar een extra bijzondere aflevering. De normaal gesproken onbekende Nederlanders die op een blind date gaan, zijn namelijk ingeruild voor BN’ers. Eén van de gelukkige VIPS is actrice en YouTuber Yvonne Coldeweijer uit Kaatsheuvel.

Ervaring met daten heeft de 33-jarige genoeg, maar een date met een wildvreemde die ook nog eens gefilmd wordt, was andere koek. “Ik was wekenlang zenuwachtig! Een date is sowieso al super spannend. Maar nu was het ook nog eens iemand die ik helemaal niet kende.”

Gelukkig voor de influencer vindt ze daten hartstikke leuk. “Ik maak er echt een topsport van, hoor. Je moet toch veel oefenen om uiteindelijk de juiste te vinden.”

Verrassing

Yvonne en de andere BN’ers zijn speciaal voor de uitzending gematcht met onbekende Nederlanders. Daar was ze blij mee. “Als mijn date een BN’er was geweest, had ik nee gezegd!” Voor de onbekende dates was alles een verrassing. “Zij wisten helemaal niet dat ze op met bekende Nederlanders gingen daten.”

Hoe de date verliep en of zij en haar mystery man een match bleken, houdt ze nog even voor zich. Zelf heeft ze de uitzending ook nog niet gezien. “Ik zit vrijdagavond lekker met mijn gay best friend op de bank om te kijken!”

Naast Yvonne zijn ook Giel Beelen, Sipke Jan Bousema, Maik de Boer en Mariska van Kolck vrijdagavond van de partij. First Dates VIPS wordt op 14 februari om 19.25 uur uitgezonden op NPO3.