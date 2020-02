Overval op Aldi in Tilburg, twee jonge daders dreigen met mes

De Aldi-supermarkt aan het Transvaalplein in Tilburg is donderdagavond overvallen door twee jongens van ongeveer zestien jaar oud. Er is gedreigd met een mes. De twee daders zijn lopend gevlucht.

Rond acht uur vond de overval plaats. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De politie is naar ze op zoek in de nabije omgeving.

Signalement

Er is een Burgernetmelding verspreid met het signalement van de daders. Het gaat om twee donkergetinte jongens van ongeveer 1,60 meter lang.

Eentje droeg een smalle, grijze jas met rode hoodie. De andere jongen droeg een grijze trui, een blauwe bodywarmer en een donkere broek met witte streep.

Bel 112

De politie adviseert de twee jongens niet te benaderen maar 112 te bellen als je ze ziet.