Grote brand verwoest bedrijfspand van RMR Interieurbouw in Moergestel

Van het gebouw is weinig meer over. (Foto: Toby de Kort)

De loods stond in lichterlaaie. (Foto: Toby de Kort)

Grote brand verwoest bedrijfspand in Moergestel

In een bedrijfspand van RMR Interieurbouw aan De Sonman in Moergestel woedde donderdagnacht een uitslaande brand. Het vuur greep snel om zich heen.

Op beelden is duidelijk te zien dat de vlammen uit het gebouw sloegen. Van het gebouw is weinig meer over.

Veel rook

Volgens de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant ontstond er bij de brand veel rook. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

In het gebouw is het bedrijf RMR Interieurbouw gevestigd. Dit bedrijf maakt luxere interieurs.