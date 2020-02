Het wordt 17 graden aankomend weekend: 'Bizar hè!'

Aankomend weekend lijkt het qua temperatuur net lente in Brabant. Met name zondag wordt het warm, vertelt Britta van Gendt van Weer.nl. Maar dan krijgen we wel storm Dennis over ons heen...

"Bizar, hè!'", reageert Van Gendt op de temperatuur die ze zondag verwacht. "Maar het weer is dan echt niet bijster goed. Het is bewolkt en regenachtig. Er kan over de hele dag best veel neerslag vallen. Er staat ook veel wind. Ik denk 6, misschien 7 Beaufort. Dat is best veel voor in het binnenland, een beetje vergelijkbaar met vorige week. Soms zitten er ook echt forse windstoten bij, houd daar rekening mee! Maar het is dus niet koud. Een temperatuur van zo'n 17 graden is toch wel bijzonder voor deze tijd van het jaar."

Zachtere lucht

Ook zaterdag wordt het warm, met 13 graden. "Dan komen we al in die zachtere lucht terecht", legt de weervrouw van Weer.nl uit.

"Ik denk dat we dan nog best aardig weer hebben. Het is dan wel tamelijk bewolkt, maar droog. Je ziet in de loop van de dag wel de wind een beetje aantrekken vanwege de naderende storm Dennis."

Valentijnsdag

Deze vrijdag wacht ons volgens Van Gendt een heel mooie, rustige dag. "Er staat niet zo veel wind vanuit het westen, later zuidwesten. Die wind voert best wel zachte lucht naar ons. De temperaturen komen vrijdagmiddag op 10 graden uit. Dubbele cijfers dus!'

Volgens haar is het deze Valentijnsdag dan ook prima weer om er lekker op uit te trekken met je geliefde. "Vrijdagochtend is er nog vrij veel bewolking en valt er af en toe een drupje motregen, maar het is allemaal niet heel veel. De bewolking trekt in de loop van de ochtend langzaam naar het oosten weg en dan wordt het overal droog."

De rest van de dag verloopt volgens haar prima. "Ik verwacht vrijdagmiddag af en toe wat zonneschijn. Met die hoge temperatuur daarbij ziet het er helemaal niet verkeerd uit."