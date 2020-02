'Colombiaans' drugslab St Willebrord verwerkte 81 kilo cocaïne

Dat bleek vrijdagochtend op de eerste openbare zitting voor de rechtbank in Breda. De advocaten van de verdachten vinden dat er onvoldoende bewijs is. 'Ze zijn er alleen weg gerend', zeggen ze. Maar de rechtbank houdt ze toch in de cel.

Verstopt

De verdachten waren op 18 november 2019 aan het werk in een loods aan de Dorpsstraat in St Willebrord. Rond 17:45 uur kreeg de politie een melding over een 'vreemd lucht' bij het pand. Toen agenten kwamen kijken verstopten de verdachten zich ongezien. De politie zag het lab en 'bevroor' de situatie in afwachting van specialisten.

LEES OOK: Politie vindt zes verstopte mannen in cocaïnewasserij, verdachten hielden zich urenlang schuil

Geboeid

Drie uur later probeerden de verdachten ineens allemaal te vluchten. Ze klommen over de hekken en renden alle kanten uit. Maar het pand was omsingeld en ze werden opgepakt door agenten en boa's. Zelfs brandweermensen hielpen. In de hectiek werd zeker één verdachte geboeid aan de paal van een verkeersbord.

Het pand stond vol met chemische stoffen zoals aceton, zoutzuur en benzine. 'Groot en professioneel', zo noemde de officier het drugslab vrijdag op de zitting. Hoe het lab exact werkte is nog niet besproken. In een cokewasserij worden de drugs uit gesmokkelde verpakkingen, flessen of kleding gehaald.

De gemeente Rucphen sloot het pand onmiddellijk voor zestien maanden.

Colombianen

Vrijdag was de eerste openbare zitting. Twee van de zes verdachten waren naar de rechtszaal gebracht. Het ging om Edison A.P. (29) uit Colombia en Abdelarde P.R. (59) die naast de Colombiaanse ook de Spaanse nationaliteit heeft. Hij zou bouwvakker zijn.

Naar verluid komen de Colombianen uit verschillende dorpen en streken in Colombia. Meer over de mannen is niet bekend.

'Dun dossier'

De advocaten waren verbaasd over het onderzoek tot nu toe. Hun cliënten zijn 'alleen maar weggerend' bij het lab, dat is het enige bewijs, zeggen ze. De verdachten hadden geen sporen van coke aan de schoenen of wat dan ook, zeggen de advocaten. Wat ze koppelt aan het lab is een soort papierpulp dat ze onder hun schoenen hadden. Dat spul lag ook in het lab. Maar of dat genoeg is? Nee, vinden de advocaten.

Daarom vroegen ze vrijlating van de verdachten. Maar de rechtbank oordeelde dat er diverse bezwaren zijn, zoals vluchtgevaar. Daarom blijven ze in voorarrest. Alleen de Amsterdammer is al een tijdje vrij, wegens medische redenen naar verluid.

Eind april gaat het proces verder, opnieuw met een tussentijdse zitting waarop werd bekeken wat de stand van zaken is.