Cees (59) moest als kind niets hebben van erwtensoep, maar nu doet hij mee aan het WK snertkoken

"Zo'n dikke soep, met veel te veel groenten en voor mijn gevoel te vet vlees..." Als kind van een jaar of 7 moest hij niets hebben van snert, maar inmiddels vindt hij erwtensoep heerlijk en deze vrijdag doet hij zelfs mee aan het WK snertkoken in Groningen. Cees Peterse (59) uit Valkenswaard vertrok vrijdagochtend vol goede moed naar het hoge noorden voor zijn eerste deelname. "Ik heb de ambitie om in de prijzen te vallen."

"Het geheim is: goede ingrediënten gebruiken", legt Cees uit. Wat je nodig hebt voor een goede, smakelijke erwtensoep? "Een goede bouillon, tijd en liefde. Een goede bouillon krijg je door mooie stukjes vlees te gebruiken met bot erin", zegt Cees die vroeger zelf slager was. "Ik heb ruim 25 jaar geleden een slagerij gehad in Valkenswaard en gebruik nog steeds hetzelfde recept."

'Gebruik nog steeds hetzelfde recept'

Twee weken geleden jureerde hij nog, samen met Ben Royakkers en Dick Middelweerd, tijdens het open NK snertkoken bij Du Commerce in Valkenswaard.

"Maar het is ook wel eens leuk om te weten waar je zelf staat met je snert", legt Cees uit. "Ik ben een kookfanaat en ben dagelijks, ook vanwege mijn werk, met eten bezig." Hij werkt namelijk bij Verstegen, bekend van de kruiden en specerijen.

Immaterieel erfgoed

Hij hoorde vorig jaar voor het eerst van dit WK in Groningen. Toen werd het bereiden van erwtensoep opgenomen op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Dit jaar vindt de wedstrijd voor de 26e keer plaats, tegelijkertijd met het WK Hollandsche stamppot.

"Ik hoor dat er 45 kookunits zijn en dat er in twee manches gekookt wordt", vertelt Cees. "Er is een behoorlijk aantal deelnemers. Dat maakt het ook leuk. Het doel is uiteraard om een leuke dag te hebben, maar ik hoop wel in de prijzen te vallen!"