Waterschapsbelasting stijgt: bekijk hier wat jij en wat anderen betalen

EINDHOVEN -

De waterschapsbelasting gaat dit jaar in Nederland gemiddeld met 4,6 procent omhoog. Dat is de grootste stijging in de afgelopen tien jaar. De stijging wisselt per waterschap. Brabanders betalen relatief weinig. Waterschap De Dommel, waar onder meer Tilburg en Eindhoven onder vallen, is de goedkoopste van alle 21 regio's.