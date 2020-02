Politie dichterbij identificeren zwaargewonde fietser door foto van sleutelbos

De politie heeft een serieuze tip binnengekregen over de mogelijke identiteit van een fietser die dinsdag zwaargewond raakte in Eindhoven. De man is dusdanig gewond dat hij niet aanspreekbaar is waardoor de politie nog altijd niet weet wie hij is.

Dinsdagmiddag werd de fietser, een man tussen de 30 en 35 jaar oud, aangereden door een auto ter hoogte van het PSV-supporterscafé De Aftrap, pal tegenover het Philips Stadion. De man raakte zwaargewond en was niet aanspreekbaar. Omdat hij geen identificatiebewijs bij zich droeg, tast de politie in het duister over zijn identiteit.

De dienders verspreidden via Twitter enkele foto's waarop de handschoenen, sleutelbos en sneakers van de man te zien zijn. Een woordvoerder van de politie zegt dat er hierdoor een serieuze tip is gemeld. ''Die lopen we momenteel na en hopelijk kunnen we snel de familie van het slachtoffer inlichten.'' Volgens de woordvoerder is de man nog altijd in kritieke toestand.

