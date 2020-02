Na uitbraak coronavirus loopt het storm op 'slim' mondkapje met ventilator en sensoren

Oprichter Adel Arigue van AirBliss+ gelooft in zijn ontwerp. Vorige maand presenteerde hij een eerste versie op een grote, internationale technologiebeurs in Las Vegas. Eind dit jaar komt zijn mondkapje op de markt. “We willen de mensen beschermen voor de luchtvervuiling.”

De vraag naar mondkapjes nam de afgelopen weken enorm toe door de uitbraak van het coronavirus. Er dreigde zelfs een tekort. Op de High Tech Campus wordt sinds 2018 aan dit vernieuwende mondkapje gewerkt. Adel kreeg als startup hulp om zijn idee hier verder uit te werken. Het mondkapje moet bescherming bieden in vervuilde steden, maar kan ook bij de uitbraak van ziekten van nut zijn, denkt hij.

Frisse lucht

“Het probleem van de huidige maskers is dat ze niet comfortabel zijn. Er zijn uitstekende merken die een goede bescherming bieden. De filters werken goed en ze zijn gecertificeerd. Maar als je zo’n mondkapje gebruikt, wil je ‘m na vijf minuten af doen. Dat hebben we nu opgelost. We hebben twee jaar aan een ventilator gewerkt. Die zuigt de lucht door een filter waardoor je in het mondkapje frisse lucht krijgt. Het geeft je frisse, gefilterde lucht bij je neus en mond. En als je uitademt, gaat de lucht door de klep weer makkelijk naar buiten. Een ander probleem is vaak dat het mondkapje niet goed aansluit. We hebben ervoor gezorgd dat dat nu wel gebeurt, ook als je bijvoorbeeld een baard hebt.”

Het mondkapje krijgt ledlampjes die aangeven dat je het filter moet vervangen of dat de batterij op is. Uiteindelijk komen er ook twee sensoren in die via bluetooth op je gsm aangeven of de lucht om je heen op dat moment wel schoon is. “We werken al aan een tweede en derde generatie van het masker. Daarin komen sensoren die de luchtkwaliteit meten: hoeveel gas en stof er in de lucht zit. Bijvoorbeeld een sensor die de hoeveelheid NO2 aangeeft, stikstofdioxide. Dat is de sluipmoordenaar in onze vervuilde steden. Mensen met bijvoorbeeld COPD of zware astma zijn er extreem gevoelig voor. Ze voelen het meteen als ze in een vervuilde stad komen. Ze voelen zich moe. We willen het eerste masker ter wereld maken dat je ter plekke vertelt dat de lucht die je inademt veilig is.”

COPD

De bedoeling is dat de mondkapjes via een app informatie gaan doorgeven over de kwaliteit van de lucht waar ze op dat moment zijn. Dit kan andere gebruikers dan weer helpen. “Je kiest straks niet alleen de kortste of snelste route. Maar ook de minst vervuilde route. Dat kan een oplossing zijn voor mensen met COPD.”

Adel ziet dat de aandacht voor mondkapjes alleen maar is toegenomen na grote branden, zoals in Australië of Californië, en na de uitbraak van het coronavirus. Ook bij een ziekte is dit masker nuttig denkt hij. “We kunnen sowieso elk filter in ons masker stoppen. Maar het belangrijkste is dat je dit mondkapje urenlang kunt en wilt ophouden en daardoor heb je lange tijd bescherming. Na de uitbraak van het coronavirus namen velen contact met ons op. Ze vroegen wanneer en waar het te koop is.”

Eind dit jaar komt de eerste versie van het mondkapje op de markt. Het gaat 99 euro kosten.