Gullit, Maradona en Pelé spelen in de eDivisie voor Willem II: 'Voelt wel een beetje fout'

“Ik heb hier zeker over gedroomd”, zegt Van den Hoof in het Koning Willem II Stadion. Een dag voor de grote finale. “Verwacht had ik het misschien niet helemaal, maar ik ben supertrots dat we als Willem II tussen de grote jongens mogen staan.”

Bekijk de video waarin Sem van den Hoof ingaat op de kansen en spelers van Willem II.

Gevaarlijke outsider

Willem II eindigde in de digitale competitie in het rechterrijtje. Maar via play-offs kwam het alsnog bij de beste acht van het seizoen. Het hele jaar ging het juist tegen betere tegenstanders goed voor Van den Hoof en zijn ploeggenoot. “Onze favorietjes lopen daar rond”, zegt de Willem II-speler lachend. “Mensen hebben geen verwachtingen van ons. Maar we zijn een hele gevaarlijke outsider.”

Zelf heeft de Tilburgse e-sporter wel verwachtingen, al kun je het beter ambitieuze dromen noemen. “We hopen er natuurlijk met de titel vandoor te gaan. We willen de schaal en het prijzengeld pakken. Maar eigenlijk ben ik al blij dat we daar staan.”

Gullit in plaats van Pavlidis

In de eredivisie doet Willem II het goed. Vangelis Pavlidis scoort zijn doelpunten met regelmaat. Maar bij Van den Hoof krijgt de Griek geen kans. We hebben alle spelers tot onze beschikking. Spelers van nu, maar ook oude legendes. We kunnen zelf een team samenstellen. En zo verkiezen wij Gullit, Maradona en Pele boven Pavlidis, Köhlert en Nunnely. Of dat gek is als Willem II-fan? Stiekem wel. Het voelt een beetje fout om het zo te doen.”

Als ik moet kiezen tussen de titel in de eDivisie of Willem II Europa in, dan is de keuze zo gemaakt.

Alle clubs hebben de beschikking over alle spelers. "Dat maakt het ook zo leuk. Clubs als FC Groningen, Heracles Almelo en Vitesse doen bovenin mee. En een club als AZ staat ergens onderaan. Het is een wereld van verschil met het echte voetbal.”

Willem II Europa in

Van den Hoof heeft al heel wat jaren een seizoenkaart bij Willem II. Hij is een jongen van de club. Dat zijn naam wel eens in verband wordt gebracht met een stap naar een andere club uit de eDivisie doet hem weinig. "Willem II is de enige club waar ik voor zou willen spelen. Ajax, PSV of Feyenoord interesseert me niet. Ik doe het omdat het leuk is. Ik wil er plezier in houden. En er is geen andere club dan Willem II die ik een warm hart toedraag."

Zaterdag speelt Willem II de kwartfinale tegen Heracles Almelo om kwart over vier. Later volgen ook de halve finale en de eindstrijd. Van den Hoof hoopt uiteindelijk kampioen te worden, met hulp van jongens als Kylian Mbappé en Ronaldo. Maar als hij moet kiezen tussen de titel pakken en Willem II dat Europa in gaat, dan is de keuze snel gemaakt. "Willem II derde en Europa in. Honderd procent."