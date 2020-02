Mannen lopen met nepwapens rond in centrum van Tilburg

Politieagenten moesten rond vier uur in de middag uitrukken naar het Pieter Vreedeplein omdat het duo mogelijk echte vuurwapens bij zich hadden. De opgepakte mannen zijn op het politiebureau gehoord en moeten later voor de rechter verschijnen.

Het bezit van nepwapens in Nederland is voor meerderjarigen niet verboden. Het tonen van neppistolen in het openbaar is echter wel strafbaar.