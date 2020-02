MOERGESTEL -

Er is niets meer over van het pand van RMR Interieurbouw in Moergestel. In de nacht van donderdag op vrijdag woedde er een grote brand bij het bedrijf. Bij daglicht is de schade goed te zien. Het vuur laaide vrijdagochtend nog even op. De brandweer is bezig met nablussen. Bekijk hieronder de beelden van de enorme schade.