De kogel is door de tent: ouderen mogen elkaar ontmoeten onder waterdicht tentdoek

"De mensen hier hebben niets anders. Als dit verdwijnt, raken ze hun enige uitje kwijt en vereenzamen ze", vertelde Betsy Welts vorige maand aan Omroep Brabant. Samen met twee andere bewoners beheert ze de tent die de naam Peters Hofje draagt.

De tent draagt de naam van de inmiddels overleden Peter van Lieshout, die acht jaar geleden het initiatief nam voor een ontmoetingsplek op de binnenplaats. Hij zag dat bewoners vereenzaamden en regelde een plek waar een kaartje gelegd kon worden of een bakje koffie gedronken.

Goed gesprek

Het begon allemaal met wat parasols op de binnenplaats. Later kwam er een tent mét houten vloer, keukentje, kacheltje en een tafel met stoelen. Ouderen uit de omliggende appartementen maakten er dankbaar gebruik van. Maar na jaren van trouwe dienst, was de tent versleten. En daarmee leek een einde te komen aan een tijdperk, want Betsy en de andere beheerders kregen te horen dat Casade een nieuwe tent niet zag zitten.

Maar gelukkig vindt ze het nu toch goed. Betsy vertelt: "We hebben een goed gesprek gehad en mogen toch een nieuwe tent gaan kopen. Dus dat is heel goed nieuws, want iets wat mooi is moet je niet kapot maken."

Casade was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Maar vorige maand nog, had de corporatie wat zorgen over de gaskachel in de tent, want was dat nou wel veilig? Betsy: "We hebben een nieuw kacheltje gekocht, eentje op petroleum. Het type dat vaker in tenten en caravans gebruikt wordt."

Daarnaast hebben de bewoners een programma op papier gezet met alle activiteiten die ze voor ogen hebben. "Voor de gemeente en de woningcorporatie, zodat ze weten dat er genoeg gebruik van gemaakt gaat worden."

Geen inlooptent

En dat programma staat bol van de gezelligheid. "Nu in de winter ligt een beetje stil, al doen we wel elke week aan jeu de boules. Maar voor de zomer hebben we al heel veel plannen: bingo, high tea en babbelen en buurten. Het is geen inlooptent die alle dagen open is, maar er is wel regelmatig iets te doen straks."

Het enthousiasme spat ervanaf als Betsy vertelt over de plannen die er zijn voor in de nieuwe tent. "Ik ben heel blij met alle aandacht die we gekregen hebben, dankjewel daarvoor!"

Geld is nog een dingetje

Dan blijft er slechts een klein probleempje over. "We hebben nog geen geld voor een nieuwe tent. Deze week gaan we in Uden kijken naar brandwerende tenten, maar die kosten wel 1800 of 1900 euro. De gemeente wil wel een beetje meebetalen, maar dan zijn we er nog niet. Ik ga nog op zoek naar een sponsor. En misschien dragen we zelf allemaal wat bij. Dat geld gaat er wel komen hoor!"

In deze video van vorige maand zie je hoe belangrijk Peters Hofje voor de bewoners is. Toen deze video werd opgenomen, was nog niet bekend dat er een nieuwe tent mag komen.