Efteling zet het Sprookjesbos op Tinder: ga op date met Holle Bolle Gijs of Langnek

Er was eens... een vrijgezel die zijn of haar Valentijnsdag doorbracht met een zak chips op de bank. Maar, niet getreurd! Wie een match heeft met een van de sprookjesfiguren ontvangt als vanzelf een berichtje. Vervolgens maakt die gene in potentie kans op twee tickets voor de Efteling.

De enige voorwaarde: alleen de origineelste openingszinnen komen in aanmerking. Mocht je thuis een heks of grote boze wolf op de bank hebben zitten die het gebruik van dating-apps niet toestaat: het is ook mogelijk mee te doen via de Facebookpagina van het pretpark.