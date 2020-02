Dode gevonden in vakantiehuisje in Mierlo

Rond half twaalf vrijdagochtend werd bij de politie gemeld dat er een lichaam was gevonden in een vakantiehuisje op het park. Zo'n twee uur later werd de ontdekking naar buiten gebracht.

Ruime afzetting en veel politiewagens

Volgens een getuige is een ruim gebied in het vakantiepark afgezet en zijn zeker vijf politiewagens naar het park gekomen. Ook lopen mannen in witte pakken rond en is de schouwarts in het huisje geweest. De woordvoerder van de politie bevestigt dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan, maar geeft daarbij aan dat dit niet betekent dat de politie al zeker weet dat er een misdrijf is gepleegd.

"Als we een lichaam vinden, is soms meteen duidelijk wat er gebeurd is. Maar in dit geval is niet duidelijk wat er in het huisje heeft plaatsgevonden. De forensische recherche doet onderzoek in de hoop dat we zo kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak is."

'Zelden'

Woordvoerder Baptiste van Outryve van Roompot bevestigt enkel dat in één van de vakantiehuisjes op park 't Wolfsven een lichaam is gevonden en dat er politieonderzoek plaatsvindt. Of een medewerker van de Roompot de ontdekking vrijdagochtend deed, wil hij niet zeggen: "Omdat er een politieonderzoek aan de gang is, doen we daar geen enkele mededeling over."

Wel geeft Van Outryve aan dat het 'zelden' voorkomt dat een lichaam gevonden wordt in een van de vakantiehuisjes van de Roompot-keten. "Maar er verblijven 19.000 mensen in onze parken, dus er overlijdt soms wel iemand."