Dankzij tip na foto sleutelbos weet de politie wie ernstig gewonde man in Eindhoven is

De politie weet eindelijk wie de man is die dinsdag ernstig gewond raakte door een ongeluk bij het Philips Stadion. De politie tastte lang in het duister omdat hij niet aanspreekbaar was en geen identiteitsbewijs bij zich had.

De man raakte dinsdag aan het eind van de middag ernstig gewond en werd naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie verspreidde via Twitter foto's van enkele persoonlijke bezittingen die de man bij zich had in de hoop dat familie of kennissen zich zouden melden.

Door de foto's van zijn sneakers, handschoenen en sleutelbos kwam deze week een serieuze tip binnen waardoor de politie nu contact heeft met de familie van het slachtoffer. Het gaat om een 31-jarige man uit Eindhoven.