YouTube bestaat 15 jaar: dit zijn de populairste video's van Omroep Brabant

Hoera! YouTube is jarig. Vijftien jaar geleden werd de eerste YouTube-video de wereld in geslingerd. Daarom zetten wij de leukste video's van Omroep Brabant voor je op een rij. Herinner jij ze nog?

1. Armpje drukken tegen Rico Verhoeven

Armpje drukken tegen de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen kickboksen. Dat is vragen om problemen. Toch stonden ze in Breda in de rij om het tegen Rico op te nemen.

2. Piemelmeter voor juiste maat condooms

Het gaat niet om de lengte, maar om de breedte. Webshop 'Condoom Anoniem' uit Veldhoven brengt de My Sizer op de markt. Een soort schuifmaatje voor het precies opmeten van de penis.

3. Trekkertrekchick Inge Jochems naar het NK tractorpulling

De stoere Inge verslaat heel wat mannen bij tractorpulling. En dat vinden zij maar niets. "Het ego van mannen wordt natuurlijk wel geschaad als ik win", zegt ze lachend.

4. Jannes over zijn rode kaart tijdens G-dag bij NAC

Jannes vertelt trots hoe hij de scheidsrechter bijna tackelde en nu niet meer mag meespelen.

5. Djarno (8) in één klap beroemd na dirigeren van harde kern PSV

"Ik riep 'Eindhoven we love you' en toen gingen we heel gek doen."

6. 9-jarige Joris één dag manager van PLUS Supermarkt

De 9-jarige Joris mag voor één dag manager van een supermarkt zijn. Hij weet wel wat hij daar als eerste gaat doen: 'Mijn broer aan het werk zetten'. En dat neemt hij zeer serieus...

7. Cristiano (7) heeft enorme ‘PSV-tattoo’ op zijn buik: ‘Mijn vader wilde het graag’

De zevenjarige Cristiano is er vroeg bij. Net als zijn vader en opa heeft hij een PSV-tattoo op zijn buik laten zetten.