Dodelijke aanrijding van Maserati met geparkeerde vrachtwagen blijft een raadsel

Dode in uitgebrande auto is een man uit Overlangel (foto: Maickel Keijzers/ Hendriks Multimedia).

RAVENSTEIN -

Hoe kon het gebeuren dat een man in een Maserati op een geparkeerde vrachtwagen botste en daarbij om het leven kwam? De politie weet nog niet wat de oorzaak is van het fatale ongeluk, dat op zondagochtend 2 februari gebeurde op industrieterrein De Bulk in Ravenstein. Ze zoekt naar getuigen.