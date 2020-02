'Ik heb tranen met tuiten gehuild', medewerkers RMR Interieurbouw aangeslagen na brand

De resten van het pand smeulen de ochtend na de brand nog na. Verslagen staat de bedrijfsleider ernaar te kijken. "Ik werd vannacht gebeld door een van de eigenaren. Hij vertelde me dat ons bedrijf in brand stond. Ik ben meteen hier naartoe gereden. Het was dramatisch. Ik heb tranen met tuiten gehuild."

Bekijk hier de ravage na de brand bij RMR Interieurbouw:

Niets meer te redden

Ook de brandweer was er snel bij. De bedrijfsleider vertelt: "Er kwamen vier brandweerauto's. Maar er viel niets meer te redden. We maken luxe interieurs op maat. We hebben dus veel spullen binnen staan waar meubels van gemaakt worden. Dat brandt natuurlijk enorm."

In de loop van de ochtend bleken er nog een paar kleine brandhaarden te zijn. De brandweer kwam terug om die te blussen.

De brandweer moest vrijdagochtend nog een paar kleine brandhaarden blussen.

Afschuwelijk

De bedrijfsleider wijst naar het pand. "Hier voorin was de kantine. Daarboven zat het kantoor. En achterin was de werkplaats. Maar het is allemaal verloren gegaan."

Mensen uit de buurt komen ook even kijken naar de schade. "Wat erg" en "afschuwelijk" zijn veel gehoorde kreten. Een buurvrouw vertelt: "Ik wilde rond twaalf uur naar bed gaan toen ik de vlammen zag. Ik woon hier vlak achter. Nu kom ik kijken wat er van over is, maar dat is eigenlijk niks. Ik vind het heel erg."

Een buurman was 's nachts al komen kijken. Hij schrikt van de schade bij daglicht. "Het brandde enorm. Volgens mij is bijna alles wat ze hadden opgebouwd verloren gaan."

De bedrijfsleider wist vrijdag nog niet precies hoeveel klanten er door de brand gedupeerd zijn. "Dat moeten we nog uitzoeken. En we zullen op zoek moeten naar een nieuw pand."