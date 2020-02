Een zwarte dag voor Tilburg: Broodje Jantje gaat dicht

"Een zwarte dag voor de stad. Verschrikkelijk. Hoe kan dit?" Tilburg treurt. Waar het om gaat? Broodje Jantje sluit haar enige vaste vestiging in de stad, de broodjeszaak aan het Pieter Vreedeplein. Voorlopig zijn ze nog open: "In ieder geval tijdens carnaval", staat op de Facebookpagina te lezen.

Voor de niet-Tilburgers onder ons: Broodje Jantje is een waar begrip in de stad. Toenmalig eigenaar Jan de Kort bedacht het concept in de jaren '60 toen hij met zijn zaak nog aan het NS-plein zat. Het gaat om een broodje met krokant gekruid gehakt en een speciale pittige tomatensaus. Tien jaar geleden verhuisde de zaak naar het centrum.

Enthousiaste prins

Tilburg zonder Broodje Jantje, dat is als Brabant zonder worstenbrood of als Den Bosch zonder Bossche bol. Prins Constantijn liet al weten dat na Koningsdag in Tilburg de snack hem het beste was bijgebleven van de hele dag. "Broodje Jantje, dat was fenomenaal," vertelde de hoogheid. Het broodje kwam zelfs in ijsjesvorm uit.

De Bonheur Groep, eigenaar van de zaak, lijkt er geen brood meer in te zien door de hamburgeroorlog in de stad. De afgelopen jaren openden verschillende concurrenten de deuren.

Hamburgeroorlog

"Het hamburgerlandschap is de afgelopen jaren dusdanig veranderd en ook het uitgaan in Tilburg. Het broodje is en blijft een leeftijdsnack", zegt Tim Wijdemans, directeur van de Bonheur Groep.

"Gezien de ontwikkelingen in de stad, hebben we ervoor gekozen de focus te verleggen en de zaak gaat dicht. Maar het broodje blijft wel bij evenementen zoals de kermis verkrijgbaar," heeft Wijdemans ook enigszins goed nieuws.

Het openhouden van de zaak lijkt simpelweg niet genoeg winst op te leveren. De Bonheur Groep gaat wel op zoek naar horecazaken die het broodje op hun kaart zetten of een exploitant die de zaak en het concept overneemt.

