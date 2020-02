In Mastepinnelaand zijn ze niet te houden en alvast begonnen met carnaval

Het is niet zo dat ze altijd per se de eerste willen zijn in Mastepinnelaand , het is gewoon traditie. “In 1978 is heel praktisch besloten om alles gewoon een week eerder doen, anders komt er niemand naar Wouwse Plantage. En dat doen we al 42 jaar op deze manier", aldus Martijn van Turnhout van de organisatie. "Mensen kunnen dus een week voor carnaval hier heenkomen om alvast feest te vieren."



Stevige wind

Het motto dit jaar is Grept oew kaans. En de kans om bij eerste optocht van Brabant aanwezig te zijn, hadden veel mensen ook daadwerkelijk gegrepen. Honderden mensen staan aan de kant en bekijken de kleurrijke optocht.

Hoewel het zonnetje schijnt, waait het stevig in Mastepinnelaand. Daarom besloot de organisatie pas op het laatste moment om de grote praalwagens de weg op te sturen. Het echte onstuimige weer wordt pas later vanavond verwacht.