Zwaargewonde vrouw op straat gevonden in Kaatsheuvel, politie houdt man aan

De hele straat is afgezet met politielint en het forensisch team is bezig met sporenonderzoek. Volgens een buurtbewoonster is de vrouw gevonden in een speeltuintje in de straat.

Gevlucht

De man en vrouw hebben ruzie gekregen en de vrouw is daarom de straat op gevlucht, zegt een woordvoerder van de politie. De vrouw zou vervolgens zijn gevallen. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man is daarna in de woning gearresteerd. Het is niet duidelijk wat er zich daarvoor nog heeft afgespeeld.

De politie doet onderzoek bij de woning van de vrouw. (Foto: Erik Haverhals)

Volgens een buurtbewoonster gaat het om een bejaard echtpaar.