Ravage in Kaatsheuvel: bestuurder wordt onwel en ramt meerdere auto's

Eén van de auto's is in de voortuin beland. (Foto: Erik Hamersveld)

KAATSHEUVEL -

Een bestuurder die onwel was geworden, heeft zaterdagmiddag meerdere auto's geramd in Kaatsheuvel. Hij botste tegen zeker drie geparkeerde auto's. Eén van de auto's werd zo hard geramd dat die in de voortuin van Fatih (25) aan de Turfvaert terechtkwam.