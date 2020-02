Belangrijk punt voor Willem II, Ajax op halve kracht langs RKC en eindelijk uitzege voor PSV

Willem II heeft zondag een belangrijk punt gepakt tegen FC Utrecht. Pas in blessuretijd maakte de Tilburgse club de 1-1 tegen de directe concurrent. Hekkensluiter RKC wist eerder op de dag de schade tegen koploper Ajax beperkt te houden. De Waalwijkers gingen in Amsterdam met 3-0 onderuit. PSV won zaterdagavond met 3-0 bij ADO Den Haag.

Willem II-watcher zag Willem II in wind en regen een belangrijk punt pakken:

Willem II kwam in het duel met de directe concurrent al vroeg op achterstand. Jean-Chrisophe Baheback zette FC Utrecht al in de vierde minuut op voorsprong. Het was een mooie aanval van de bezoekers, maar de tegentreffer had ook te maken met een hele slappe start van Willem II. De 0-1 leek 85 minuten lang ook de eindstand. Paul Gladon besliste echter anders. Diep in blessuretijd prikte hij van dichtbij de gelijkmaker binnen.

Paul Gladon maakte de 1-1, zijn eerste goal in dienst van Willem II.

Waterballet

Op het moment dat Gladon de 1-1 over de lijn wist te werken, waren alle spelers op het veld volledig doorweekt. Zo'n twintig minuten voor tijd brak de hemel open en kwam het water met een noodgang naar beneden. Het maakte goed voetbal bijna onmogelijk. "Je voelde je niet vast aan de grond en die bal stopte ook ineens. Het was soms moeilijk", zegt Gladon daarover

Middenvelder Damil Dankerlui had het lastig. Eerst met de wind van storm Dennis, maar daarna vooral met de stroom aan reden.

Ajax op halve kracht langs RKC

RKC-watcher John Nelissen zag een slordig RKC dat niet toesloeg op bepalende momenten:

Kansjes

Ajax kwam al snel op voorsprong. Nadat Donny van de Beek de bal veroverde ging de middenvelder van Ajax over het been bij Hans Mulder. De strafschop die daarop volgde werd feilloos benut door Dusan Tadic. Na het doelpunt kwam RKC wat beter in de wedstrijd en kreeg het zowaar een aantal kansjes. Pogingen van onder meer Sylla Sow waren echter niet nauwkeurig genoeg. "Ik verwijt mezelf zeker dat ik niet meer heb gedaan. Het was een 100% kans", zegt Sow na afloop.

Pover

Vlak na rust verdubbelde Ajax de voorsprong. Een vlot lopende aanval werd afgerond door Lassina Traoré. “De tweede helft was RKC heel slordig in balbezit. Waar de ploeg van Fred Grim in de eerste helft nog een aantal keren gevaarlijk voor het doel van Onana kwam, was het spel van RKC in het tweede bedrijf heel pover”, zegt clubwatcher John Nelissen na afloop.

De Waalwijkers kwamen in de slotfase nog wel een paar keer in aanmerking op een aansluitingstreffer. Daan Rienstra wist de bal niet vol te raken en Mario Bilate zag zijn schot geblokt worden. Klaas-Jan Huntelaar was in de laatste minuut wél trefzeker en bepaalde de eindstand op 3-0

Hoe nu verder?

De degradatiezorgen nemen toe voor RKC. Daan Rienstra vindt dat de ploeg dicht bij elkaar moet blijven. "We doen dit als team en we moeten het samen weer oppakken." Sow ziet daarbij kansen in het aankomend duel met Sparta. "Dat is een ploeg waar we thuis zeker punten kunnen halen", vindt de aanvaller.

Sylla Sow over het scoringsprobleem bij RKC:

Uitzege PSV

PSV wist zaterdagavond na maanden van ellende weer eens een competitiewedstrijd buiten Eindhoven te winnen. Het elftal van trainer Ernest Faber was te sterk voor ADO Den Haag: 0-3. De laatste uitzege van PSV in de eredivisie dateerde van 29 september, bij PEC Zwolle (0-4).

PSV-watcher Job Willemse ziet een positieve ontwikkeling bij de Eindhovenaren:

Door doelpunten van Sam Lammers, Ryan Thomas en Cody Gakpo wist PSV dus uiteindelijk met 0-3 te winnen. Dat deed de ploeg van Faber door dominant te spelen. PSV greep na een weifelende beginfase ADO bij de keel en liet de tegenstander lange tijd niet los. De Eindhovenaren speelden verzorgd voetbal met een idee erachter, iets wat de afgelopen weken juist ontbrak.

Pablo Rosario en Lars Unnerstall over eindelijk weer eens een driepunter in een uitwedstrijd:

Lijn doortrekken

PSV boekte zaterdagavond de tweede zege op rij en dat was na alle hectiek van de afgelopen maanden ook broodnodig. Zaak is nu dat PSV deze lijn gaat doortrekken en de winstreeks gaat uitbreiden. Alleen dan kan PSV nog naar boven kijken voor plek twee en drie in de eredivisie.

PSV-middenvelder Pablo Rosario vond het nog te vroeg om te stellen dat het lek boven is bij zijn ploeg. "Het belangrijkste is dat we weer hebben gewonnen. We moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken." De middenvelder noemt de grootste verandering sinds de winterstop dat 'iedereen weet wat hij moet doen'. Rosario: "Je ziet dat we wel wat anders spelen, wat sneller. Dat werpt z'n vruchten nu af."

Pablo Rosario over wat er is veranderd bij PSV de afgelopen weken:

Mogelijke spreekkoren richting Mohamed Ihattaren

De wedstrijd werd lang na afloop nog overschaduwd door mogelijke spreekkoren van een deel van de ADO-aanhang richting PSV'er Ihattaren over diens overleden vader. PSV wacht een onderzoek van ADO naar de vermeende kwetsende woorden af. Zowel ADO Den Haag als PSV kon nog niet reageren op de vermeende spreekkoren.

Door de zege stijgt PSV naar de derde plaats. De achterstand op nummer twee AZ, dat bij FC Twente verloor met 2-0, is na zaterdag nog vijf punten. AZ speelde wel een duel minder. Feyenoord en Willem II, de nummers vier en vijf, kunnen PSV zondag bij winst weer passeren.