PSV beëindigt slechte reeks uitduels met winst op ADO Den Haag

PSV heeft na maanden weer een competitiewedstrijd buiten Eindhoven gewonnen. Het elftal van trainer Ernest Faber was zaterdag te sterk voor ADO Den Haag: 0-3. De laatste uitzege van PSV dateerde van 29 september, bij PEC Zwolle (0-4).

Sam Lammers opende na ruim een kwartier spelen de score uit een strafschop. Voor de spits was het zijn eerste doelpunt in de eredivisie sinds hij onlangs terugkeerde van een zware blessure.

Op aangeven van Lammers kopte Ryan Thomas in de 70e minuut de 0-2 binnen. De Nieuw-Zeelander was vorig weekeinde tegen Willem II (3-0) ook al trefzeker. Cody Gakpo maakte in de slotfase de derde treffer.

PSV steeg door de zege naar de derde plaats. De achterstand op nummer twee AZ, dat bij FC Twente verloor met 2-0, is na zaterdag nog vijf punten. AZ speelde wel een duel minder. Feyenoord en Willem II, de nummers vier en vijf, kunnen PSV zondag bij winst weer passeren.