PSV beëindigt slechte reeks uitduels met winst op ADO Den Haag: 'Deze lijn moeten ze doortrekken'

PSV heeft na maanden weer een competitiewedstrijd buiten Eindhoven gewonnen. Het elftal van trainer Ernest Faber was zaterdag te sterk voor ADO Den Haag: 0-3. De laatste uitzege van PSV in de eredivisie dateerde van 29 september, bij PEC Zwolle (0-4).

PSV-watcher Job Willemse ziet een positieve ontwikkeling bij de Eindhovenaren:

Door doelpunten van Sam Lammers, Ryan Thomas en Cody Gakpo wist PSV dus uiteindelijk met 0-3 te winnen. Dat deed de ploeg van Faber door dominant te spelen. PSV greep na een weifelende beginfase ADO bij de keel en liet die lange tijd niet los. De Eindhovenaren speelde verzorgd voetbal met een idee erachter, iets wat juist de afgelopen weken ontbrak.

Pablo Rosario en Lars Unnerstall over eindelijk weer eens een driepunter in een uitwedstrijd:

Lijn doortrekken

PSV boekte zaterdagavond de tweede zege op rij en dat was na alle hectiek van de afgelopen maanden ook broodnodig. Zaak is nu dat PSV deze lijn gaat doortrekken en de winstreeks moet gaan uitbreiden. Alleen dan kan PSV nog naar boven kijken voor plek twee en drie in de eredivisie.

PSV-middenvelder Pablo Rosario vond het nog te vroeg om te stellen dat het lek boven is bij zijn ploeg. "Het belangrijkste is dat we weer hebben gewonnen. We moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken." De middenvelder noemt de grootste verandering sinds de winterstop dat 'iedereen weet wat hij moet doen'. "Je ziet dat we wel wat anders spelen, wat sneller. Dat werpt z'n vruchten nu af."

Pablo Rosario over wat er is veranderd bij PSV de afgelopen weken:

PSV steeg door de zege naar de derde plaats. De achterstand op nummer twee AZ, dat bij FC Twente verloor met 2-0, is na zaterdag nog vijf punten. AZ speelde wel een duel minder. Feyenoord en Willem II, de nummers vier en vijf, kunnen PSV zondag bij winst weer passeren.