Rijbaan dicht bij A16 Breda vanwege spoedreparatie na crash

Doordat een auto zaterdagavond rond half tien op de A16 bij Princeville crashte, raakte de vangrail zo ernstig beschadigd dat deze direct moet worden vervangen. Bij het knooppunt is daarom tijdelijk een rijbaan afgesloten.

Door nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en reed tegen de vangrail. Deze moet over een lengte van 32 meter worden vervangen om de veiligheid van andere werggebruikers te kunnen waarborgen.



De vier inzittenden zijn nagekeken in een ambulance maar niemand raakte gewond.