'Blijf af van oude nesten van eikenprocessierups!', Frans Kapteijns beantwoordt vragen in Stuifm@il

Jeroen Arts zag op een boom een warrig nest hangen. Hij vroeg zich af of dit een nest was van eikenprocessierupsen. Het antwoord is ja en dus moet je daar niet aankomen, want in dat nest zitten de oude huidjes van de eikenprocessierupsen en die zitten vol haren en brandhaartjes. Vooral die laatste - de brandhaartjes - veroorzaken de nodige jeuk. Op een velletje kunnen 700.000 brandhaartjes zitten. Opruimen zou het beste zijn, maar dat is bijna onbegonnen werk. Nu, met de stormen Ciara en Dennis, zijn er veel nesten los gewaaid en dus kunnen die brandhaartjes loskomen. Gelukkig heeft het ook geregend. Dan slaan die brandhaartjes weer neer. Meer informatie kun je vinden op de nieuwspagina van Nature Today.

Vurige vuurwantsen

Op de foto zie je een aantal insecten bij elkaar. Ze hebben een mooi oranjerode kleur met zwarte tekeningen, die een beetje lijken op een Afrikaans masker. We hebben hier te maken met vuurwantsen. Het is bekend dat veel vuurwantsen bij elkaar zitten. Dit heeft te maken met een soort groepsbescherming. Zoals alle wantsen ondergaan ook vuurwantsen een onvolledige gedaanteverwisseling. Nadat de eitjes opengaan, komen er meteen jonge vuurwantsen uit. Die nomen we ook wel nimfen. Deze zijn altijd vleugelloos en missen daardoor de voor de vuurwants kenmerkende zwarte stippen op de vleugels. Deze jonge vuurwantsen doen er vijf stadia over om uiteindelijk een volwassen vuurwants te worden. Elke stadium vervellen deze insecten. Aangezien vuurwantsen in kolonies opereren, paren de volwassen ook in kolonies en dus worden er veel vuurwantsnimfen tegelijkertijd geboren. Overigens duurt de paring bij vuurwantsen erg lang. Een paring kan wel twaalf uur duren, maar soms ook veel langer, tot zeven dagen! Dit komt wel meer voor bij insecten. De mannetjes blijven lang aan het vrouwtje gehecht zodat ze niet met andere mannetjes kan paren. Vuurwantsen zuigen vooral planten leeg. Als die er niet voldoende zijn, zuigen ze dode insecten leeg en soms gaan ze over tot kannibalisme.

Storm goed voor het bos

'Buuf' Adeline Besselink vraagt zich af hoe erg het is voor de bossen nu afgelopen week de storm Ciara over ons land raasde en deze zondag Dennis. Op zich is het voor een bos heel goed dat er af en toe een storm erdoorheen raast. Bomen kunnen zo sneller het oude dode materiaal kwijtraken en oude dode bomen of bomen die er slecht bij staan, kunnen omgeblazen worden. Dit levert ruimte op voor nieuwe bomen en de omgeblazen bomen vormen prachtige voedselbronnen voor allerlei organismen of ideale schuil- en nestelplekken. De ijsvogels maken graag nestpijpen in omgeblazen bomen. Zeker als die een behoorlijke kluit hebben. Maar ook andere vogels en zoogdieren maken hier graag gebruik van. Natuurlijk is het voor de beheerders wel vervelend als er bomen op allerlei paden komen, want dit veroorzaakt extra kosten.

Sperwer op bezoek

Op de bovenstaande foto zie je een mooie sperwer zitten. Sperwers zijn tuinspecialisten geworden. Sinds mensen vogels voeren - en dan vooral in de wintertijd - komen sperwers de tuinen bezoeken. In de bossen is de concurrentie dan te groot en de sperwers zijn er achter gekomen dat de tuinen vol zitten met allerlei zangvogels. Om dus zelf aan voedsel te komen, moeten zij wel overgaan tot deze actie, anders lijden ze zelf honger. Daarnaast maken de diverse vogels vaak ruzie met elkaar en dan zijn ze minder oplettend voor eventuele rovers, zoals sperwers. Toch zitten er voor sperwers ook gevaarlijke kanten aan, want de huizen rond die tuinen bevatten veel ramen en daar kan een sperwer weleens tegen eindigen.

Overdaad schaadt

Rikus Meelker heeft een goede tip. Als er in je buurt ratten zitten, kun je het best open potten pindakaas binnenhalen. Blijkbaar zijn ratten dol op pindakaas, want Rikus heeft dit met eigen ogen kunnen waarnemen. Het is sowieso goed om te zorgen dat er 's nachts geen vogelvoer op de plank ligt. Voer daarom zoveel vogelvoer dat het voor het donker gaan op is. Mocht het in de nacht regenen, dan kan het gaan schimmelen en het kan funest zijn voor vogels als ze dat oppikken. Je kunt daarom beter minimaal vogelvoer geven, want je hoeft niet bang te zijn dat ze tekortkomen. Hier geldt dus ook duidelijk: overdaad schaadt.

Kogelbergveen moet een natuurlijk bos worden

De meeste natuur in Nederland wordt beheerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of Stichting Het Drentse Landschap. Maar er zijn ook mensen die op hun eigen land natuur beheren en ontwikkelen. In de buurt van Tynaarlo beheert de Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland het Kogelbergveen. Dat zie je in de bovenstaande uitzending van Roeg! van RTV Drenthe.

Nederlandse natuur in grote problemen

De Nederlandse natuur staat er slecht voor. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Deze zorgwekkende ontwikkeling blijkt uit het op 6 februari door het Wereld Natuur Fonds gepubliceerde Living Planet Report Nederland, getiteld ‘Natuur en Landbouw Verbonden’.

•Populaties wilde diersoorten in agrarisch gebied zijn schrikbarend afgenomen: gemiddeld met vijftig procent

•Ook populaties wilde dieren die karakteristiek zijn voor open natuurgebieden, zoals heide, zijn gemiddeld met vijftig procent afgenomen

•Te hoge stikstofneerslag is de belangrijke veroorzaker van het verlies aan biodiversiteit

•In heidegebieden met een zeer hoge stikstofneerslag op hoge zandgronden is de afname van populaties gemiddeld zeventig procent

Het volledige rapport is te downloaden op de website van het Wereld Natuur Fonds

Wulp verdwijnt op steeds meer plaatsen

Voor Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland was 2019 het Jaar van de Wulp. De extra aandacht voor de grootste steltloper van Europa leidde vooral tot extra zorgen: de wulp verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook op het boerenland en de Waddeneilanden moeilijk.

Natuurtip

Zondag 23 februari kunnen natuurliefhebbers deelnemen aan een vogelwandeling in Nationaal Park De Groote Peel. Deze begint om negen uur 's ochtends. De Peel is de favoriete overwinterplek voor veel vogels waaronder de klapekster en ontelbare ganzen. Samen met een Peelgids ga je op zoek naar deze wintergasten. De route is zes kilometer lang en leidt de deelnemers via knuppelbruggen naar het ‘Mussenbaangebied’, aan de rand van het park. Behalve vogels kun je ’s morgens vroeg ook reeën of andere dieren spotten.

Er wordt vertrokken vanaf de ingang van buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospeldijk. Deelname kost zes euro- per persoon en is vooral geschikt voor volwassenen. Meer informatie is te verkrijgen via telefoonnummer 0495 - 641 497. Deelnemers wordt geadviseerd warme kleding aan te doen.