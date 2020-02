Zwaargewonde man gevonden op straat in Eindhoven, politie denkt aan ernstige mishandeling

Op de Generaal Reyndersweg in Eindhoven is zondagochtend een zwaargewonde man gevonden.

Een voorbijganger vond het slachtoffer en waarschuwde de politie.

'Zeer ernstig letsel'

Wat de man is overkomen, wordt onderzocht.

"De man is met zeer ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht", laat een politiewoordvoerster weten. "We houden er rekening mee dat de man betrokken was bij een ernstige mishandeling."