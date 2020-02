Honderden mensen uit Best boos over 'onterechte boete': 'Er stond geen bord'

Op de Facebookpagina van de gemeente staat de teller al op honderden comments. De klachten komen grotendeels overeen: mensen voelen zich gedupeerd vanwege snelheidsboetes op 31 januari op de Willem de Zwijgerweg in Best. Mensen claimen niet te weten dat er een snelheidsbeperking gold.

Volgens beboete bestuurders stond er op hun weghelft geen bebording die wees op de tijdelijke snelheidslimiet van dertig kilometer per uur. Verscheidene mensen hebben de beelden van de geconstateerde snelheid opgevraagd bij het CJIB.

Op die foto’s is een snelheidsbord van dertig kilometer per uur te zien, maar dat bord is enkel zichtbaar voor bestuurders die op de andere weghelft rijden.

Een opgevraagde foto van de overtreding (foto: Mariƫll Franken uit Best).

Reactie gemeente

Inmiddels heeft ook de gemeente zich op de Facebookpagina over de kwestie uitgelaten. De gemeente zegt zich bewust te zijn van de klachten en heeft verhaal gehaald bij de politie.

“De politie heeft ons bevestigd dat tijdens de snelheidscontrole is geconstateerd dat aan beide kanten van de weg borden met een snelheidsbeperking stonden”, zo schrijft de gemeente. “Voor vragen of klachten over de boete, verwijzen wij u naar het CJIB.”

Bij de gedupeerden kan de reactie van de gemeente vooralsnog op weinig begrip rekenen.