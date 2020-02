Storm Dennis raast over Brabant: vooral schade aan daken en bomen

Storm Dennis heeft zondag nog nergens voor grote overlast gezorgd. De wind blaast zondagmiddag met een kracht van vijf tot zes. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten.

Uit verschillende plaatsen komen meldingen van stormschade:

Aan de Zuidende in Helmond waaiden de dakranden van een appartementencomplex los.

Foto: Harrie Grijseels/ SQ Vision

De brandweer heeft het er maar druk mee. In Mierlo moest een boom worden weggehaald, omdat deze op een schuurtje dreigde te vallen.

In Waspik zaagde de brandweer een boom die op een aan huis aan de Burgemeester Dekkersstraat dreigde te vallen. De wortels van de boom waren losgescheurd door de harde wind. De boom tikte toen die werd omgezaagd de dakgoot van het huis aan, maar richtte verder geen schade aan. De bewoner van het huis gaat de boom nu zelf afvoeren, zegt een fotograaf ter plaatse.

Een warmterecord vandaag, maar ook een storm (foto: FPMB).

Een deel van het dak van een woonhuis aan de Hoge Wal in Goirle raakte los door de storm. De Goirlese brandweer heeft een stuk isolatiemateriaal verwijderd en het dak provisorisch gerepareerd.

Op parkeerplaats De Fendert langs de A59 bij Fijnaart viel zondagmiddag door de wind een grote boom over de weg. De brandweer zaagt de boom in stukken en maakt de oprit richting de snelweg weer vrij.

Boom waait om bij parkeerplaats A59 (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

In de Zuidbroekstraat in Tilburg waaiden er afdekplaten van de daken van verschillende huizen.

De brandweer werd rond half een gealarmeerd voor een boom die dreigde om te vallen aan de Broekstraat in Gemonde. De brandweer zaagde daarom de boom om.

In Asten werd een vrouw met haar auto van de weg geblazen door een windvlaag. De vrouw raakte ernstig gewond.

In de Eindstraat in Breda is een deel van het dak boven één van de winkels losgekomen. De brandweer is uitgerukt om te voorkomen dat het winkelende publiek gevaar loopt.

Aan de Steijnlaan, verderop in Breda, ging het twee keer mis. Een caravan in de straat werd geplet door een omvallende boom en ook een geparkeerde auto raakte beschadigd toen een boom naar beneden kwam door de harde wind. De brandweer heeft de gemeente Breda ingeschakeld om de bomen in de straat snel te controleren.

In Boxmeer was er stormschade aan de Hohenzollern. Daar hing een schoorsteen en dakpannen los door de wind.

In Etten-Leur zijn boven in de watertoren platen losgewaaid. De brandweer kan er niet bij en de eigenaar is ingeschakeld.

In Oisterwijk zijn twee bomen omgewaaid bij de Europalaan. De brandweer heeft de bomen in stukken gezaagd. Aan de Durendaaldreef viel een boom over de weg.