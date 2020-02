Storm zorgt voor schade in Brabant: eerste meldingen vooral over daken en bomen

Storm Dennis heeft zondag nog nergens voor grote overlast gezorgd. De wind blaast zondagmiddag met een kracht van vijf tot zes. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten.

Uit verschillende plaatsen komen meldingen van stormschade:

In de Zuidbroekstraat in Tilburg waaiden er afdekplaten van de daken van verschillende huizen.

Foto: Harold Spierenburg

De brandweer werd rond half een gealarmeerd voor een boom die dreigde om te vallen aan de Broekstraat in Gemonde. De brandweer zaagde daarom de boom om.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

In de Eindstraat in Breda is een deel van het dak boven één van de winkels losgekomen. De brandweer is uitgerukt om te voorkomen dat het winkelende publiek gevaar loopt.

Foto: Tom van der Put/ SQ Vision

In Boxmeer was er stormschade aan de Hohenzollern. Daar hing een schoorsteen en dakpannen los door de wind.

In Etten-Leur zijn boven in de watertoren platen losgewaaid. De brandweer kan er niet bij en de eigenaar is ingeschakeld.

In Oisterwijk zijn twee bomen omgewaaid bij de Europalaan. De brandweer heeft de bomen in stukken gezaagd.