Automobilist is wel heel erg hardleers: voor de achtste keer (!) betrapt op rijden zonder rijbewijs

De hardleerse automobilist werd aangehouden in Tilburg. (Foto: Team Verkeer Zeeland-West-Brabant)

Een automobilist moest zondag zijn auto inleveren langs de A58 bij Tilburg. Agenten zagen de bestuurder rijden, terwijl die geen rijbewijs heeft. En dit was niet de eerste keer...

"Dit was al de achtste keer", verzucht een politiewoordvoerder.

Twee keer eerder gedaan

In overleg met de officier van justitie is de auto waarin de bestuurder reed in beslag genomen.

Grote vraag is of die zich hier iets van zal aantrekken. Dit is namelijk al twee keer eerder gedaan bij deze automobilist.