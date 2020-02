OIRSCHOT -

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot is zaterdagmiddag onder grote belangstelling op zijn plek gehesen. De veertig meter lange verbinding knoopt het dorpscentrum en de nieuwbouwwijk Moorland aan elkaar. Het gevaarte dat op z'n plek werd gehesen weegt maar liefst 95 ton. De brug is 41,5 meter lang.