Warmterecord in Brabant: 17 graden in Woensdrecht en Gilze-Rijen

Krokussen in de bloei in Breda (foto: Erald van der Aa).

EINDHOVEN -

Nog nooit was het zo warm op 16 februari: het kwik reikte zondagmiddag maar liefst tot 17 graden in Woensdrecht en Gilze-Rijen. De laagste temperatuur in Brabant werd gemeten in Volkel, maar ook daar werd het maar liefst 16 graden.