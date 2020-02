Warmterecord in Brabant: 18 graden in Eindhoven

EINDHOVEN -

Nog nooit was het in Brabant zo warm op 16 februari: het kwik reikte zondagmiddag maar liefst tot 18,0 graden in Eindhoven en 17,9 graden in Volkel. In Gilze-Rijen werd 17,4 en in Woensdrecht 16,7 graden gemeten. Overigens werd de hoogste temperatuur van Nederland gemeten in Arcen in Noord-Limburg: 18,3 graden.