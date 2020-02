Zwaargewonde man Eindhoven overlijdt aan zijn verwondingen, politie vermoedt ernstige mishandeling

Bij een flatgebouw op de Generaal Reyndersweg in Eindhoven is zondagochtend een zwaargewonde man gevonden. De 33-jarige man uit Best is later op de dag aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Een voorbijganger vond het slachtoffer rond 07.15 uur en waarschuwde de politie. Het slachtoffer lag op straat en was buiten bewustzijn. Hij werd per ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht, waar hij zondagmiddag overleed.

'Zeer ernstig letsel'

Volgens een politiewoordvoerder is de man uit Best vermoedelijk het slachtoffer geworden van een geweldsdelict. "De man is met zeer ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht en we houden er rekening mee dat hij betrokken was bij een ernstige mishandeling."

Rechercheurs doen sporen- en buurtonderzoek om duidelijkheid te scheppen. Op foto's is te zien dat de beschadigde toegangsdeur van de flat wordt onderzocht door een specialist. De politie roept verder de hulp in van getuigen.