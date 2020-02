Ireen Wüst vult erelijst aan met goud op 1500 meter WK afstanden: 'De ontlading was groot'

Schaatsicoon Ireen Wüst heeft zondagavond bij de WK afstanden in Salt Lake City voor de vijfde keer in haar glansrijke carrière goud gepakt op de 1500 meter. ‘De ontlading was groot.’

Wüst mikte op de doorgaans supersnelle Olympic Oval ook op een wereldrecord; het enige persoonlijke doel dat nog ontbreekt op haar erelijst.

Zwaar

"Ik heb zó naar deze dag toe geleefd", zei de Goirlese tegen de NOS. "Het is heel jammer dat de omstandigheden nu niet zo goed waren als vorig jaar. Het was nu veel zwaarder”

“Ik had een heel dubbel gevoel voor de start. Ik wilde heel graag, had ook veel zelfvertrouwen, maar was ook heel zenuwachtig. Ik vloog er hard in en elke slag was raak, maar besefte daarna al snel dat een wereldrecord heel moeilijk zou worden."

Ontlading

Wüst, die voor de veertiende keer goud won bij een WK afstanden, moest na haar race van 1.50,92 nog twee ritten wachten." De ontlading was toch wel groot toen bleek dat mijn tijd voldoende was voor goud. Er stond heel veel spanning op.”

“Natuurlijk, ik had dat wereldrecord graag gereden, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Uiteindelijk tellen toch de titels.”