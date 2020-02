Kringloopwinkel Emmaus zwaar beschadigd na brandstichting in Eindhoven

Kringloopwinkel in Eindhoven beschadigd na brand

Een kringloopwinkel aan de Hoogstraat in Eindhoven is zondagavond laat zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie denkt aan brandstichting. Om goed te kunnen blussen moest de brandweer de voorgevel van het gebouw eruit slopen.

De brand ontstond in een container die buiten het gebouw stond. Het vuur sloeg over naar de winkel.

De brand was snel onder controle, maar het leed was toen al geleden. De schade door onder meer rook en roet is groot. Daarnaast moest de gevel dus verwijderd worden tijdens het blussen.