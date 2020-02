Pakketten uit het water gevist na ongeluk met kleine vrachtwagen

Een kleine vrachtwagen is maandagochtend in het water terecht gekomen langs de parallelweg van de Kanaaldijk Noord in Heeswijk-Dinther. De chauffeur raakte gewond.

Het ongeval gebeurde net iets over halfacht. Het vrachtwagentje botste op het hekwerk van het talud en kwam daarna in een water genaamd de Biezenloop terecht. De chauffeur was aanspreekbaar na het ongeluk en zou aan de politie hebben verklaard dat hij moest uitwijken voor een overstekend dier.

Spanbanden

De brandweer heeft de bestuurder uit de wagen gehaald. Het vrachtwagentje is vervolgens vastgezet met spanbanden, zodat het niet nog verder het water in zou rollen.

Tijdens het bergen van de vrachtwagen viel een deel van de lading in het water. De vrachtwagen zat vol met vijftienhonderd pakketten bedoeld voor de bouw: onder meer elektronica en stoppenkasten. Meerdere pakketjes dreven in het rond. Met een hooivork is geprobeerd de post uit het water te halen.