Alleen mannen van boven de 111 kilo zijn welkom bij carnavalsvereniging De Hecto's

Carnavalsvereniging De Hecto's in Valkenswaard heeft wel een heel bijzondere toegangseis om lid te worden: je moet meer dan 111 kilo wegen en gezellig zijn. "Inschrijven heeft geen nut, je moet gevraagd worden. We scouten onze gezellige mensen zelf."

De elf stevige mannen kwamen in 2003 samen als 'een gezellig clubje, dat wel van een potje bier houdt'. Inmiddels telt de vereniging vijftien leden. "We scouten zelf naar gezellige mensen en dan dan kijken we van: nou kunnen we nog iemand gebruiken? Willen we er nog iemand bij?", vertelt lid Henk Kremer. "Zo zijn we een beetje gegroeid in de loop van de jaren."

Het gewicht van 111 kilo wordt zeer serieus genomen bij de vereniging. "We hebben strafkortingen. Voor elke kilo die je minder dan de eis van 111 kilo weegt, moet je 11 euro strafkorting in de pot stoppen. Als je dus 109 kilo weegt, dan komt er 22 euro in de pot." Volgens Henk is de strafkorting geen enkel probleem. "De meesten houden dat niet lang vol, die zijn dan zo boven de 111 kilo."

Muziek

De mannen produceren ook hun eigen toepasselijke carnavalsmuziek. Met hun nummers 'We zijn de mannen van de Schijf van Vijf' en het Frikandellenlied hadden de mannen eerder al succes op het Striepersgat Liedjesfestival.