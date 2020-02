Carnavalsoptochten moeten rekening houden met onstuimig weer, vooral zondag harde windstoten

Het komende carnavalsweekend gaat het opnieuw hard waaien. Carnavalsvierders, maar vooral ook organisaties van de optochten, moeten rekening houden met zware windstoten. Vooral zondag kan het weer gaan spoken. Dan wordt een windkracht 6 of 7 verwacht, met windstoten tot negentig kilometer per uur.

De afgelopen twee weekenden verliepen al stormachtig en naar verwachting wordt dat het aankomende weekend niet veel anders. Weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup vertelt dat de wind op vrijdag al aantrekt. "Maar dan is het verder nog wel mooi weer, droog en zonnig."

Zondag het slechtste

Zaterdag waait er dan weer een harde wind, maar lijkt het overdag nog wel droog te blijven.

De minst gunstige papieren lijken in handen van de organisaties die zondag hun optocht hebben, zoals die in Tilburg, Prinsenbeek en Helmond: "Naast de harde wind, krijgen we dan ook te maken met veel regen." Met windkracht 6 of 7 spreek je officieel niet van een storm (pas bij windkracht 9), maar in combinatie met de harde windstoten kan het toch aardig tekeergaan.

Optochten laten rijden op een moment dat de wind wat is gaan liggen, kan lastig worden. "Er zijn de hele dag door windstoten." Naast Tilburg en Helmond hebben ook veel kleinere steden en dorpen jaarlijks hun optocht op zondag.

Spannend

En dus gaat het weer spannend worden voor alles en iedereen die komend weekend betrokken is bij een carnavalsoptocht. Vorig jaar was het om dezelfde reden ook billenknijpen in de aanloop naar het feestweekend. Toen kwamen in Den Bosch en Breda de organisaties op maandagochtend bij elkaar om te beslissen of er gereden kon worden. Het dubbeltje viel naar de gunstige kant: beide optochten gingen door. In 2016 moest in Den Bosch en Breda wel een streep door de optocht worden getrokken vanwege slecht weer.