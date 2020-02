Man zwaargewond nadat hij gas uit automatisch blussysteem inademt in Breda

Een bewoner van een appartementencomplex aan de Markendaalseweg in Breda is maandagmorgen zwaargewond geraakt door een automatisch blussysteem met koolstofdioxide (CO2). Het slachtoffer raakte bewusteloos door het gas dat bedoeld is om vuur te doven en moest gereanimeerd worden.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was de man bewusteloos geraakt in de parkeergarage van het complex. Het zou gaan om een ruimte waarin automatisch geparkeerd kan worden. Bewoners rijden hun auto op een plaat, waarna een machine de auto opbergt.

Het slachtoffer was in deze parkeerruimte toen het automatische systeem afging, waarna het CO2 werd verspreid. Mogelijk gebeurde dit in een aparte ruimte waardoor de zuurstof in korte tijd was verdwenen. De bewoner is met spoed naar een ziekenhuis gebracht maar was nog wel aanspreekbaar.

Kan dodelijk zijn

Automatische blussystemen die CO2-gas verspreiden worden voornamelijk gebruikt in ruimtes waar dure apparatuur staat. Het gas heeft een voorkeur boven blussen met sprinklers omdat er geen waterschade ontstaat. Het wordt minder vaak gebruikt in ruimtes waar mensen zijn, omdat er risico's aan kleven. Door de hoge concentratie van CO2 verdwijnt de zuurstof uit een ruimte. Mensen kunnen hierdoor binnen een halve minuut al buiten bewustzijn raken.

Volgens de brandweerwoordvoerder werkte het automatische blussysteem naar behoren. "Dat is gecontroleerd en alles blijkt in orde te zijn. Het wordt nog onderzocht hoe de bewoner gewond is geraakt. Dat kan door een menselijke fout of een storing in het systeem van de parkeergarage." Of er ook daadwerkelijk brand is geweest in het complex is nog niet duidelijk.

Het inademen van CO2 over een langere tijd kan ernstige gevolgen hebben. Een concentratie van 5% binnen een periode van vijf minuten kan dodelijk zijn.