Geen High Tea maar High Friet: 'Het is te veel, maar het is heerlijk'

Iedereen kent wel de High Tea of de High Wine. Aan het einde van de middag met een groepje vrienden thee of wijn drinken met allemaal lekkere hapjes. In Breda hebben ze daar nu een variant op bedacht, de High Friet. Een traktatie voor de echte snackliefhebber.

Het is gezellig druk in De Friettent, de cafetaria op de hoek van de Haagsemarkt in de Bredase wijk Princenhage. Het geborrel van de frituur belooft veel goeds voor de mensen die komen voor een High Friet.

Frietbakker Tim van Aert somt op wat ze voorgeschoteld krijgen: "Zeven luxe minisnacks, een kleine friet met een saus naar keuze, een halve hamburger het Aogje, een grote puntzak friet met saus naar keuze en een drankje. "

Het is misschien niet erg gezond, maar ach...

Dit alles wordt in twee rondes fleurig en deskundig opgemaakt en uitgeserveerd op een speciale plank. Het snackfeest kan beginnen. De hongerige klanten, een groepje jongeren en een vader met zoon, zien de eerste ronde stralend tegemoet.

Het is gezellig en iedereen zit al snel lekker te buffelen. "Het is veel, te veel", zegt een klant. "Maar het is heerlijk." Halverwege de tweede ronde is de eerste afhaker daar. "Ik kan niet meer", zo verzucht een vrouwelijke liefhebber van friet en snacks.

"Het is iets nieuws en het is leuk", zo zegt de jongen tegenover haar, die nog even een frikandelletje wegtikt. "Het is misschien niet erg gezond, maar ach... niets is nog gezond tegenwoordig."

Ik heb er geen patent op aangevraagd.

"We kennen allemaal het rijtje rijtje High Tea, High Wine en ook High Bier", zo vertelt Tim van Aert over het idee dat hij samen met een vriend kreeg. "En als je iets wilt verzinnen voor een friettent, kom je al snel op een High Friet. Het is groot en veel, vooral ook om te delen met z'n allen."

Tim denkt dat zijn concept wel eens landelijk kan aanslaan. "Maar ik heb er geen patent op aangevraagd", zo lacht hij. "Het is ook niet de bedoeling dat heel Nederland naar Breda komt, want dan kunnen wij het ook niet meer aan."