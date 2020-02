Storm Dennis heeft Brabant zwaarder geraakt dan andere provincies, meent Interpolis

Storm Dennis heeft relatief veel schade aangericht in Brabant. 28 procent van de meldingen die verzekeraar Interpolis binnenkreeg, kwam uit Brabant en dat is meer dan bij Ciara een week geleden. Dat zegt Joost van Buchem van Interpolis. "Van de 500 meldingen tot maandagmorgen, komen er 140 uit Noord-Brabant."

Volgens de verzekeraar kwamen de schadeclaims vorige week voornamelijk uit de kustprovincies. "De storm Dennis heeft harder geraasd in Brabant dan in de rest van het land."

Tijdens Ciara was dat op hetzelfde tijdstip zo'n 600. Dat aantal liep binnen vier dagen op tot 5000 schadeclaims. ''Dat komt omdat de meeste schade niet direct zichtbaar is. Waterschade is meestal direct te herkennen maar dakpannen die los zijn gewaaid worden vaak pas later ontdekt.''

Naar verwachting zal Dennis minder schadeclaims opleveren dan Ciara. "Het is nog vroeg en de meeste meldingen moeten nog gedaan worden, maar we verwachten dat het de vijfduizend niet zal halen", denkt de verzekeraar met hoofdkantoor in Tilburg.