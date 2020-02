Liefdeskoppel Steffi en Roel gaat exclusief vloggen over Boer zoekt Vrouw

Dat wordt kiezen, zondagavond. Carnaval of de start van het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw (BZV). Twee leuke vooruitzichten dus. Wat nog leuker is: hét (inmiddels samenwonende) liefdeskoppel van het vorige seizoen, Steffi en Roel Verhagen, gaat wekelijks en exclusief voor Omroep Brabant een vlog maken over alle afleveringen. En ze hebben alvast een voorproefje gemaakt!

Steffi en Roel hebben er zin in en gaan 23 februari zelfs hun carnavalszondag ‘opofferen’ om ’s avonds met een nog enigszins nuchtere blik de allereerste uitzending te kunnen volgen. We krijgen dan te zien en te horen welke vijf boeren op basis van het aantal brieven aan het programma van KRO-NCRV gaan meedoen. Mogelijk is boer Geert uit Oeffelt één van de geluksvogels. Presentator Yvon Jaspers uit Boxtel zal ze zoals gebruikelijk voorstellen.

BZV Veteranen

Steffi: “Als Boer zoekt Vrouw-‘veteranen’ zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar de belevenissen en avonturen van onze opvolgers. We hebben er echt plezier in om alle afleveringen te bekijken en daar commentaar op te geven.”

Dit doen ze op hun eigen manier. “Wij weten natuurlijk precies hoe het is om aan Boer zoekt Vrouw mee te doen en hoe groot de impact is. Wij gaan dat volgen en daarna vertellen wat we ervan vinden. Dit kunnen we niet acteren, we zijn gewoon onszelf.”

Meer turbulentie

Steffi en Roel zijn echte carnavalsvierders en houden wel van een pintje, zo weten we nog van het vorige seizoen. Dat de eerste aflevering precies op carnavalszondag valt, was even slikken, maar mag de pret niet drukken. Roel lacht: ”We gaan zondag inderdaad onze carnaval ‘opofferen', maar ik ben ook heel benieuwd. Gezien de uiteenlopende karakters van de kandidaten verwacht ik wel wat meer turbulentie tijdens deze reeks.”

Aha, zo te horen beschikken Steffi en Roel dus over meer 'inside information'. Steffi: “Ja, maar daar gaan we niets over zeggen. We vertellen in de vlog over de uitzending én over onze eigen ervaringen. Ik hoop dat iedereen dit wekelijks met ons gaat meebeleven!”

Maandag 24 februari gaat de eerste BZV-vlog van Steffi en Roel rond de klok van half een online via de Omroep Brabant app, website en Facebookpagina.