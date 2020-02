'Alsof de wereld verging', storm blaast het dak van de boerderij van Edwin en zijn gezin

Het is een wonder dat er niemand gewond raakte. Edwin Geurts zat met zijn vrouw op de bank toen de wind van richting veranderde. "Ik voelde hem gewoon aankomen", vertelt Edwin. "Het was een soort tornado. Erger dan Ciara."

'Hele huisraad eruit'

Rond de klok van zeven uur was het raak, een wervelstorm lichtte de kap van het huis. Edwin: "Het voelde alsof de wereld verging." Maandagochtend loopt hij opvallend rustig over het terrein van zijn boerenbedrijf. "Je kunt er toch niets meer aan doen."

Nu heeft hij zijn 'hulptroepen' opgetrommeld. Zijn zoons helpen met het vegen van de weg en oprit. Grote stukken dak liggen nog overal op de Boekelsebaan. De reparaties zullen verder gaan dan alleen een nieuw dak. "De hele huisraad gaat eruit en daarna moeten we de hele boel opnieuw gaan opbouwen, denk ik," zegt Edwin. "We wachten nu op containers, zodat we écht aan de slag kunnen."