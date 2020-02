Paardenpoepbriketten voor houtkachels en buitenhaarden: 'Het brandt als de hel'

Van de nood een deugd maken. Dat dacht Luuk Broos, toen hij bedacht wat hij met de mest van zijn paarden zou kunnen doen. De oprichter en coach van dagbesteding Ons Plekske in Vinkel maakt brandbare 'briketten' van de paardenpoep samen met enkele jongeren die hij begeleidt. Volgens Luuk is het ook nog eens goed voor het milieu.

Ons Plekske is een dagbestedingsboerderij voor jongeren met een beperking. Het is nu allemaal nog kleinschalig. De mest van de vier paarden levert het materiaal voor de brandstofblokken.

Op vakantie

Luuk: "Ik ben op het idee gekomen op vakantie in de Dominicaanse Republiek en Cuba. Daar wordt mest ook gedroogd en daarna als brandstof gebruikt. Dat doen we hier nu ook. We persen de mest in houten wijnkistjes tot blokken en laten het daarna een paar weken drogen. Daarna is het bruikbaar als briketten voor kachels en buitenhaarden.

Voor Luuk is dit een prima manier om de mest van zijn paarden te verwerken. Geen rotzooi op het land of op de boerderij en het levert nog wat ook op. Wat hem betreft wordt de productie hiervan in de komende tijd flink opgevoerd.

Nauwelijks geur

"De briketten worden op een milieuvriendelijke manier gemaakt. Ze geven nauwelijks geur af en branden ongeveer drie kwartier. We kijken nu of we meer partijen hiervoor enthousiast kunnen maken, zoals boerenorganisaties en projecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Terwijl Luuk bezig is om nog wat paardenpoep via zijn houten kistjes om te vormen tot brandbare briketten, is Jikke van Ampting in de schuur geconcentreerd aan het sleutelen aan een tractor. Deze 18-jarige jongen komt vier dagen per week naar deze dagbesteding in Vinkel en ziet voor zijn tractor ook wel een rol weggelegd.

"Ik ben de tractor rijklaar aan het maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik hiermee mest ga vervoeren naar de plek waar we er blokken van maken om te verstoken."

"Het brandt als de hel", zegt Luuk enthousiast als hij nog eens wat blokken op het vuur gooit. "Het is goed voor het milieu en we zijn zo af van ons mestoverschot. Dus ik ben hier echt enthousiast over en hoop dat we dit flink kunnen gaan uitbreiden."