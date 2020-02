Wagenbouwers houden hun hart vast voor storm met carnaval: 'Die van ons is elf meter hoog'

Zondag wordt er windkracht 6 of 7 verwacht en windstoten met uitschieters tot negentig kilometer. Van Aert: “Wij hebben een carnavalswagen met de maximale hoogte van elf meter. Die mag boven windkracht vijf niet eens de weg op. De wind is onze grootste vijand en daar zijn we bang voor.”

Speciale weerberichten

Mocht de optocht in Boemeldonck niet doorgaan dan is dat voor de leden van CV De Dwarsliggers en alle andere bouwers een flinke teleurstelling. Van Aert: "Het is heel jammer als de optocht niet door kan gaan. We hebben hard aan onze wagen gewerkt en dat willen we graag vol trots aan het publiek laten zien. Maar ik heb goede hoop dat het door kan gaan."

Voor de organisatie is het nog te vroeg om al besluiten te nemen. "We gaan contact opnemen met de verschillende weerbureau ’s om vanaf nu weerberichten te krijgen die speciaal zijn toegespitst op Prinsenbeek”, zegt Stan de Graaf van de organisatie. “Dat hebben we in 2016 ook gedaan, toen zaten we in eenzelfde soort situatie."

(Foto: Imke van de Laar)

De optocht op d’n Beek is de grootste carnavalsoptocht van Brabant. Er rijden maar liefst 22 grote wagens in mee. De Graaf: “De carnavalsclubs hebben maandenlang hard gewerkt om mooie creaties te maken. Het zou heel jammer en echt balen zijn als de optocht dan niet door kan gaan. Maar de veiligheid staat natuurlijk voorop.”

Optochten Tilburg en Helmond

Op zondag staan onder meer de optochten in Tilburg en Helmond op het programma. In Tilburg houdt de optochtcommissie de komende dagen nauw contact met de bouwers en de veiligheidsadviseur van de gemeente. “Daarnaast houden we de weersontwikkelingen in de gaten. Waarschijnlijk kunnen we pas vrijdag iets concreter zijn.” Ook in Helmond staat het wel of niet doorgaan van de optocht maandagavond hoog op de agenda van de optochtcommissie.